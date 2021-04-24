بالصور.. أسراب الجراد الأصفر تجتاح مدينة نويبع بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، هجوم أسراب من الجراد على المزارع، وسط تخوف عدد من أصحاب المزارع مما قد يسببه الجراد من أضرار على النخيل والأشجار المثمرة، وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الاستنفار القصوى، للتخلص من هذه الظاهرة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن أسراب الجراد محدودة، وقادمة عبر خليج العقبة، وجاري السيطرة عليها بالتنسيق مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أنه جرى تعزيز مواقع تجمع الجراد بلجان من مديرية الزراعة، وأوضحت هذه اللجان أن عدد الأسراب التي جرى رصدها قليلة وبالإمكان مكافحتها من قبل فرق قاعدة الجراد في المحافظة، وأن هذه الأسراب في طور نهاية الجيل ولونها أصفر وهي لا تمثل خطورة بالغة مثل الطور الأحمر وباقي أطوار الجراد المختلفة.

وأوضح المحافظ أنه سيجري التعامل مع هذه الأسراب من قبل لجنة قاعدة الجراد، المزودة بأحدث الأجهزة والمبيدات الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن اللجنة التابعة لقاعدة الجراد أكدت أن رش الجراد لا يتم سوى ليلًا فقط.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى دعم لجنة قاعدة الجراد بمعدات من مديرية الزراعة إضافة إلى مضاعفة عدد الفرق الخاصة بالمكافحة، حتى يجري التخلص من هذه الظاهرة خلال ساعات.

وتابع المحافظ: سيجري تشكيل لجان من مديرية الزراعة لمتابعة المنطقة ورشها على مدار عدة أيام متتالية للتأكد من التخلص نهائيًا من الجراد حتى لا يحدث تفقيس، لاحتمال وضع البيض خلال هجرته إلى المحافظة.