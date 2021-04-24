أول تعليق من الرئيس ماكرون على حادثة مقتل شرطية فرنسية طعنا على يد شخص تونسي الجنسية

اسماعيل عبد الحي - علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في تغريدة على مقتل موظفة إدارية في الشرطة بضاحية رامبوييه (جنوب غرب باريس) في اعتداء بالسكين نفذه مواطن تونسي، قائلا: "في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي، لن نتنازل عن شيء".

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في تغريدة تعليقا على مقتل شرطية في اعتداء بالسكين نفذه مواطن تونسي: "في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي، لن نتنازل عن شيء".

وأضاف ماكرون، والذي كان في عاصمة تشاد نجامينا لحضور مراسم تشييع الرئيس التشادي إدريس ديبي: "كانت شرطية.

ستيفاني قُتلت في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلين التي سبق أن شهدت أحداثا أليمة"، في إشارة إلى قطع رأس المدرس صامويل باتي عام 2020 وقتل شرطيَين في جوان 2016 في الضاحية نفسها من المنطقة الباريسية.