البحرية الإندونيسية تعلن غرق الغواصة المفقودة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلنت البحرية الإندونيسية ،عن العثور على أشياء من الغواصة المفقودة، مما يشير إلى غرق السفينة التي تضم طاقمًا من 53 فردًا.

وذكر رئيس أركان البحرية الأميرال يودو مارغونو، يوم السبت، أن رجال الإنقاذ عثروا على عدة أشياء من بينها أجزاء من جهاز فرد الطوربيد، وزجاجة شحم يعتقد أنها تستخدم لتزييت المنظار وسجاد صلاة من الغواصة.

وقال مارغونو: “انتقلنا الآن من مرحلة غواصة مفقودة إلى غارقة”.

واعتبرت إندونيسيا في وقت سابق الغواصة التي اختفت يوم الخميس قبالة بالي مجرد مفقودة. لكنها تعلن الآن أن الغواصة غرقت رسميًا بدون أمل في العثور على أي ناجين.

وأكد مسؤولون أن إمدادات الأكسجين لطاقمها البالغ عددهم 53 فردا من المفترض أن تكون قد نفدت في وقت مبكر من يوم السبت.

وكانت الغواصة ” كيه آر آي نانغالا 402″ التي تعمل بالديزل، فقدت أثناء مشاركتها في تدريب علي استخدام الطوربيد يوم الأربعاء، وحصل خطأ في “وقت التبليغ المجدول” وفاتها النداء الخاص بالتدريبات.

وأعلن البنتاغون أن الجيش الأميركي سيرسل قوة عسكرية لمساعدة إندونيسيا في العثور على غواصة مفقودة منذ الأربعاء الماضي وعلى متنها 53 بحارا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن وزارة الدفاع الأميركية تشعر بـ”حزن عميق” لفقدان أثر الغواصة “كيه آر آي نانغالا 402” خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية.

وأضاف أنه “بناء على دعوة من الحكومة الإندونيسية، سنرسل عسكريين للمساعدة في البحث عن الغواصة المفقودة”.