لا يمثل تهديداً استراتيجياً.. صحيفة تكشف مصالح إسرائيل من بقاء الأسد

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ 14 دقيقة

نشرت صحيفة هآرتس العبرية ،مقالا للكاتب الإسرائيلي “تسفي برئيل” كشف فيه عن وجود مصالح إسرائيلية كبيرة في بقاء رأس النظام السوري، بشار الأسد في السلطة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر جيد للروس وللإسرائيليين على حد سواء.

كما لفت “برئيل” إلى أن أي تغير في النظام السوري سيضع إسرائيل أمام خيارات وعلامات استفهامٍ صعبة جداً، مشيراً إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية تحلق في الأجواء السورية كيما تشاء وتقصف مناطق داخل سوريا وفي محيط العاصمة وتدخل المجال الجوي اللبناني كطائرة سياحة.

وأوضح “برئيل” أن سوريا في ظل نظام حكم عائلة الأسد يمكن ان تمثل العدو الجيد لإسرائيل، على اعتبار أنه لا يمثل تهديدا استراتيجياً، على الرغم من امتلاكه خط مواجهة ساخن أمام إسرائيل، مضيفاَ: “الصاروخ السوري الذي انفجر أول أمس على بعد 30 كم من ديمونة، ولم يتم اعتراضه، يدعونا للتفكير فيما كان سيحدث لو ضرب المفاعل”، بحسب ما نقلته عنه صحيفة هأريتس العبرية.

في ذات السياق، بينت الصحيفة وجود علاقات بين النظام السوري وإسرائيل، وهي العلاقات التي قالت إنها تطورت كثيراً مع دخول روسيا على الخط وتطور علاقتها مع إسرائيل في ذات الوقت، معتبراً أن تلك التطورات أضيفت كدعامة لضمان الهدوء من سوريا، خاصةً وأن إسرائيل حاليا لا توجد في موقف يؤثر على تشكيل الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا، كما لا توجد أي ضمانة بأن إسرائيل نفسها تعرف ما هي الاستراتيجية المرغوب فيها بالنسبة لها