نتنياهو يصدر أوامره بالاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة مع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ 25 دقيقة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أوامره بالتحضير لجميع السيناريوهات المحتملة بشأن قطاع غزة.

في المقابل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الهدوء في مدينة القدس والامتثال للقانون.

وكان نتنياهو عقد، اليوم السبت، جلسة لتقييم الموقف مع رؤساء الأجهزة الأمنية في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب.

وقال في بيان: “أنهيت للتو جلسة لتقييم الموقف الأمني، حضرها كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة”.

وأضاف: “إزاء قطاع غزة- أوعزت بالتحضير لجميع السيناريوهات المحتملة”.

وأشار نتنياهو إلى أنه “استمعنا أيضا إلى إيجاز قدمه المفوض العام للشرطة (الإسرائيلية) حول الأوضاع في القدس. نريد أولا ضمان النظام العام. نصون حرية العبادة لجميع السكان ولجميع الزوار في القدس كما نفعل كل عام”.

وأضاف: “ولكن الآن نطالب بالامتثال للقانون وأدعو إلى تهدئة الخواطر من قبل جميع الأطراف”.

وفي وقت سابق قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيين أطلقوا 36 صاروخا الليلة الماضية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأضاف في بيان أن “القبة الحديدية اعترضت ستة صواريخ”.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية لـ”العين الإخبارية”؛ إن “غالبية الصواريخ سقطت في أماكن مفتوحة، نتيجة لذلك لم يكن بحاجة لاعتراض القبة الحديدية”.

ولم تتوقف صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة منذ مساء أمس الجمعة وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وأطلق الفلسطينيون الصواريخ على 7 دفعات، ولم تسجل سقوط أي إصابات أو أضرار.

وبالمقابل قال أدرعي “أغارت مقاتلات حربية على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل”.