انت الان تتابع خبر الأعرجي: لا وجود لقواعد أجنبية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، عدم وجود قواعد أجنبية في العراق، معتبراً أن مهمة التحالف الدولي تدريبية.