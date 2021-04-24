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الأعرجي: لا وجود لقواعد أجنبية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، عدم وجود قواعد أجنبية في العراق، معتبراً أن مهمة التحالف الدولي تدريبية.

وقال الأعرجي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "القرارات الوطنية تتخذ بقرار وطني والعراق ملتزم بمخرجات الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي".

 

وأضاف أن "انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة على وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان".

 

ولفت الاعرجي الى أنه "لا وجود لقواعد أجنبية في العراق ومهمة التحالف في العراق مهمة تدريبية استشارية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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