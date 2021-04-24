انت الان تتابع خبر الأعرجي: لا وجود لقواعد أجنبية في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، عدم وجود قواعد أجنبية في العراق، معتبراً أن مهمة التحالف الدولي تدريبية.
وقال الأعرجي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "القرارات الوطنية تتخذ بقرار وطني والعراق ملتزم بمخرجات الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي".
وأضاف أن "انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة على وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان".
ولفت الاعرجي الى أنه "لا وجود لقواعد أجنبية في العراق ومهمة التحالف في العراق مهمة تدريبية استشارية".