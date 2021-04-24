المالية النيابية تتوقع بقاء سعر صرف الدولار الحالي لسنوات

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، للوكالة الرسمية، إن "سعر الصرف الحالي والبالغ 1450 دينارا مقابل الدولار والمحدد من قبل البنك المركزي قد يستمر لسنوات إذ لا يمكن تخفيضه لأن الموازنة بنيت عليه".

وأضاف: "بالنسبة لارتفاع سعر الدولار لما فوق الـ 1470 دينارا نعتقد أن هناك محاولة من البنك المركزي لإيقاف الارتفاع، البنك لديه خزين استراتيجي من الدولار ومن الممكن ان يساهم باستقرار سعر الصرف وعدم ارتفاعه أكثر من ذلك".

