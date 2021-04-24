شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 على الأقل في انهيار جليدي بالهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - رويترز

قال مسؤول في الحكومة الهندية إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأمكن إنقاذ 384 آخرين بعد انهيار جليدي بالقرب من الحدود بين الهند والصين في ولاية أوتاراخاند الهندية يوم الجمعة.

وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع للصحفيين السبت، بأنه "تم انتشال ثماني جثث، وعمليات البحث والإنقاذ جارية"، مضيفاً أن ستة من بين من تم إنقاذهم، في حالة حرجة.

وأضاف المسؤول أن الطرق انقطعت في أربعة أو خمسة مواقع بسبب انهيارات أرضية متعددة بعد الانهيار الجليدي في منطقة تشامولي في ولاية أوتاراخاند مساء يوم الجمعة.

وأكد مسؤول في الولاية أيضاً مقتل ثمانية على الأقل، وأن الجيش أنقذ أكثر من 300 آخرين.