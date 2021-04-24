شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تتسلم الدفعة الأولى من "أسترازينيكا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور - رويترز

ذكرت وكالة برناما الماليزية الرسمية للأنباء السبت، أن ماليزيا تسلمت 268800 جرعة من لقاح أسترازينيكا مساء الجمعة، وهي الدفعة الأولى التي تتلقاها من هذا اللقاح.

وقال وزير الصحة أدهم بابا إنه تم شراء هذه الدفعة من خلال مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات.

وأضاف متحدثاً إلى الصحفيين، أن "مبادرة كوفاكس أرسلت اللقاح من كوريا الجنوبية، وسوف نحفظه في مركز التخزين المخصص لذلك".

وكانت ماليزيا قد حصلت على موافقة مشروطة على استخدام لقاح أسترازينيكا في مارس/آذار، لكنها راجعت الأمر بعد أن حديثٍ عن بعض المشاكل غير معتادة.

وتابع أدهم بابا أنه تقرر الشراء بعد الحصول على موافقة الوكالة الوطنية للرقابة على المنتجات الدوائية.