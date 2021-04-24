شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وإصابات في احتجاجات عراقية على انقطاع الكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، مقتل أحد المتظاهرين من أهالي حي الوحدة في جنوب العاصمة بغداد، بعد دهسه من قبل القوات الأمنية، في حين ذكر مصدر أمني أن تسعة آخرين أصيبوا في الحادث ذاته بينهم اثنان من القوات الأمنية.

وقال البياتي، في بيان، إن «هنالك ردود فعل من المتظاهرين الغاضبين بالاعتداء على القوات الأمنية أيضاً». وأضاف، أن «نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة وأساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لمدة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الأمنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب أيضاً وتفاقم المشكلة».

ورأى البياتي، أن «هناك حاجة إلى غرفة عمليات للتدخل الخدمي السريع في العراق تكون لديها أدوات رصد قوية ثم استجابة سريعة لحل المشاكل على أقل تقدير الممكن منها».

وكان مصدر أمني عراقي قد أكد، أن «إحدى عجلات القوات الأمنية دهست متظاهراً في حي الوحدة صباح اليوم (أمس)، وأودت بحياته»، مؤكداً إصابة تسعة آخرين إصابات متباينة، بينهم اثنان من القوات الأمنية.

وتشهد المحافظات العراقية تظاهرات متواصلة احتجاجاً على زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي، بالتزامن مع الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة.

ويعاني العراق عجزاً كبيراً في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، لاسيما في محافظات الجنوب.