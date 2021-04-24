شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يفرط في أول فرصة لحسم اللقب بخسارة من ماينتس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماينتس (ألمانيا) - رويترز

فرط بايرن ميونيخ في أول فرصة لحسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام مضيفه ماينتس السبت، وسيتعين عليه الانتظار حتى مباراة رازن بال شبورت لايبزيج يوم الأحد لمعرفة ما إذا كان سيحسم لقبه 31 في المسابقة المحلية هذا الأسبوع.

وصعق جوناتان بوركاردت الفريق الزائر بعد ثلاث دقائق عندما استدار عند حافة منطقة الجزاء ليسدد في الشباك في بداية قوية من ماينتس الذي سدد مرتين في إطار المرمى في أول 18 دقيقة، في ظل تفكك تام في دفاع بايرن.

وأحرز ماينتس المتألق، الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات في الدوري، الهدف الثاني المستحق في الدقيقة 37 بضربة رأس من روبن كوايسون إثر ركلة حرة.

وسيطر الفريق البافاري على اللعب في الشوط الثاني، لكنه لم يصنع سوى القليل من الفرص حتى سجل هدافه روبرت ليفاندوفسكي هدفه 36 هذا الموسم في اللعبة الأخيرة بالمباراة عقب عودته من إصابة أبعدته أربعة أسابيع.

ويملك بايرن، الذي تتبقى له ثلاث مباريات، 71 نقطة، ويتقدم بعشر نقاط على لايبزيج الذي يواجه شتوتجارت يوم الأحد، وسيتوج الفريق البافاري بطلاً إذا خسر لايبزيج.