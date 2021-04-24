شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض نسبة الانجاز لاعتماد مخططات المباني الجديدة بالشارقة إلى 60% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تخفيض نسبة الانجاز اللازمة لتقديم ملفات اعتماد المخططات التنفيذية للكهرباء في المباني الجديدة إلى 60% بدلاً من 75% والسماح لمقاولي الكهرباء بتقديم ملفات اعتماد المخططات التنفيذية وفقاً للنسبة الجديدة وذلك في إطار تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبأفضل جودة وتوفير الوقت، وسرعة إنهاء إجراءات توصيل خدمات الكهرباء للمباني سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والحكومية والزراعية.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم، مدير إدارة الخدمات المشتركة، أن النسبة الجديدة تم إقرارها والبدء بتطبيقها لتكون متوافقة مع النسب التقديرية لإنجاز المشروع التي يتم إصدراها من قبل بلدية مدينة الشارقة، وتوضح أن المشروع في مرحلة التشطيبات وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية وأعمال البلاستر والعزل ما يساعد في إتاحة الوقت الكافي للمتعاملين لتوريد وشراء وتركيب المواد الخاصة بالتوصيلات الكهربائية الداخلية قبل الوقت المحدد لتاريخ التوصيل للمشروع.

وأشارت إلى أن القرار يحقق المصلحة للمتعاملين والهيئة والشركاء الاستراتيجين في نفس الوقت، ويحقق إنجاز المشروع في الوقت المحدد بشكل كامل مع الوقت المحدد لتوصيل الخدمات، وتجنب أي تأخير.

وأضافت أنه يتم استقبال الطلبات من خلال البريد الالكتروني [email protected] توافقاً مع التحول الرقمي وتطبيقاً للاجراءات الاحترازية وتم تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة لهذه الخدمات والمدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة في حالة عدم وجود ملاحظات على المخططات وسداد الرسوم لا تتجاوز يومي عمل ويتم اعتماد المخطط وإرسال الاعتماد بالبريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن إدارة الخدمات المشتركة خصصت البريد الإلكتروني [email protected] للرد على استفسارات المتعاملين لمساعدتهم على التعرف إلى كافة التفاصيل وإنهاء إجراءاتهم بسرعة.