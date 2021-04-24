شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بالنواب تتفقد سجن المرج: السجناء أكدوا حسن المعاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق اليوم السبت، سجن المرج العمومى، فى إطار سلسلة من الزيارات إلى السجون المصرية وذلك للوقوف على أحوال السجناء وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم.

ويأتى ذلك فى ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التى تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع وكذلك أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم والرد على الاشاعات والافتراءات التى توجه إلى الدولة المصرية وتلك الزيارة التفقدية ترسيخ لمبدأ الشفافية ولمواجهة الشائعات التى تطلقها قوى الشر عبر السوشيال ميديا والقنوات الإعلامية المعادية، حول طرق معاملة الإنسان داخل السجون.

ووفقا لما أكدت اللجنة فأنه تم بهذه الزيارة وبالبرهان حقيقة ما يلقاه نزلاء السجون على مستوى الجمهورية من رعاية واهتمام على جميع المستويات، والتى تتوافق مع المواثيق الدولية التى تضمن الحفاظ على حقوق السجناء.

وتفقدت اللجنة بداية مبنى الخدمات الاجتماعية والذى يحتوى على عدة مجموعات مقسمه لنشاطات ثقافيه ورياضيه ونشاط مهنى تأهيلى لإعداد كوادر بشرية والذى احتوى على مكتبة ملحق بها قاعة صغير لعقد المؤتمرات وأيضا فصل لمحو الأمية برعاية الهيئة العامة لتعليم الكبار وأيضا تفقد عدد من السجناء فى ملعب خاص بهم للقيام بنشاطاتهم الرياضية.

ثم قام الوفد بزيارة عدة مبانى خاصه بكل من المخبز ومسجد السجن ومستشفى السجن التى تحتوى صيدلية وعنبر للمرضى وعيادات خارجية.

وأخيرا تم زيارة مبنى خاص بتلقى السجناء بذويهم وتم التصريح من المسئولين أن الزيارة مستمرة مع أخذ فى الاعتبار التدابير الاحترازية الخاصة جائحة كورونا وتم ملاحظة اتساع مبنى الزيارة وأنه جيد التهوية وهناك التزام بالمسافات الأمنة ووجود فواصل كحماية بين السجناء والزائرين.