شكرا لقرائتكم خبر عن نص البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الأحد حيث يستمع خلال الجلسة إلى البيان المالى للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشـروع خطة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

وينشر ”الخليج 365” النص الكامل للبيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.