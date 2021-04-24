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نص البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الأحد حيث يستمع خلال الجلسة إلى البيان المالى للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تلقى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشـروع خطة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

وينشر ”الخليج 365” النص الكامل للبيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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