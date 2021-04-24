شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة على أجندة "صناعة النواب" الأسبوع الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 3 اجتماعات الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب، تبدأها غدا الأحد لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم جابر، بشأن عدم إقامة وإنشاء مصانع بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة المنيا بصفة خاصة حيث توجد مساحات من الأراضى الصحراوية وخاصة بمراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الاثنين لمناقشة موضوع طلبا الإحاطة المقدمان من النائب على محمد بدر، بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية وقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضى الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين، حسبما ورد بطلبى الإحاطة.

ومن المقرر أن تختتم اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع يوم الثلاثاء لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهنى، بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.