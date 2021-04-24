"التمويل موجود".. مدبولي: توجيهات رئاسية بالحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومسئولى وزارة الصحة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والسعى للحصول على أكبر كمية من اللقاحات الخاصة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية على المستويين المحلى والدولى، وهو ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، مطالبًا بأهمية وضع برنامج زمني بما سيتم توفيره من لقاحات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتوسع في عمليات التطعيم للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء توفير التمويل اللازم للتعاقد على شراء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وأنه لا يوجد أي مشكلة في توفير هذا التمويل، بهدف زيادة الكميات المطلوبة من هذه اللقاحات لتطعيم المواطنين.