وفاتان جديدتان بكورونا في شمال سيناء.. والإجمالي يرتفع إلى 144

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين، كانتا تتلقى العلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام ليرتفع بذلك إجمالي وفيات شمال سيناء منذ بداية الجائحة إلى 144 حالة وفاة وستجري لهما عملية الدفن طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأوضح البيان، أن حالات الشفاء اليوم بلغت 21، وتسجيل إصابتين جديدتين بكورونا بالمحافظة، فضلًا عن وجود 166 حالة عزل منزلي، و 13 حالات تحت الحجز بأقسام العزل بمستشفى العريش العام.

وكشف البيان، أن إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية الجائحة بلغ 385 حالة وإجمالي حالات الشفاء بلغ 2270 حالة.

