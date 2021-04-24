جراحة ناجحة لإزالة ورم أسفل العمود الفقري لطفل بمستشفى بنها الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ حياة طفل 3 شهور من أبناء محافظة المنوفية، لجأت أسرته للمستشفى، لإجراء جراحة نادرة لإزالة ورم أسفل العمود الفقري كان يهدد حياة الرضيع

وقال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، إن المستشفى استقبلت الرضيع سيف محمود حامد من أشمون محافظة المنوفية، يعاني من ورم أسفل العمود الفقري بالنخاع الشوكي، ‏ولجأ والده إلى المستشفيات الجامعية ببنها، بسبب عدم وجود أماكن بحضانات الأطفال

مشيرًا أنه فور وصول الحالة واستغاثة والده لإنقاذه أعطى تعليمات باستقبال المولود نظرًا لحالة الطفل النادرة ومراعاة لظروف والديه.

أضاف الدخاخني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه عقب استقبال الحالة جرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الجراحة لإزالة الورم تحت إشراف الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب والسماح للطفل بالخروج واستكمال العلاج بالحضانة.

في سياق متصل وجه والد الطفل الشكر والتقدير إلى إدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريض.