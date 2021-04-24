للمرة الأولى.. إجراء عملية "تيفار" بمركز جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إجراء أول حالة تيفار بقسطرة الهايبرد باستخدام تقنية الدعامات المغطاة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقال مدير مركز جراحة الأوعية الدموية، إن فريق طبي من جراحي الأوعية الدموية وبحضور جراحي القلب وفريق العناية نجحوا في إجراء قسطرة تداخلية لتصحيح انشطار بالشريان الأورطي الصدري نتيجة الارتفاع المزمن بضغط المريض، وأدى الانشطار إلى تمدد بالشريان الأورطي منذرًا بحدوث انفجار علاوة على توقف الدورة الدموية عن بعض الأعضاء الحيوية.

وأضاف سليمان، أن العملية استغرقت ٤٥ دقيقة، وأظهرت فحوصات المريض فور انتهاء الإيفار نجاح التدخل بنسبة ١٠٠٪؜.