شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حطام الغواصة الإندونيسية .. نجاة من فيها صعب للغاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولو دفاع إن فرق البحث عثرت على حطام يعتقد أنه للغواصة الإندونيسية المفقودة منذ أيام في بحر بالي، في حين تضاءلت الآمال في بقاء طاقمها المكون من 53 فردا على قيد الحياة إذ من المتوقع نفاد الأكسجين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية يودو مارجونو إن موقع الغواصة التي بنيت من 44 عاما غير معروف بدقة لكن أمكن رصد وجودها وسيستمر البحث.

وانقطع الاتصال بالغواصة كيه.آر.آي نانجالا-402 يوم الأربعاء بينما كانت تستعد لإجراء تدريب بالطوربيدات.

وقال يودو للصحفيين "ما زلنا نواصل البحث... عمق البحر الذي رصدناه 850 مترا وهو أمر بالغ الصعوبة وينطوي على الكثير من العوائق"، مضيفا أنه يعتقد أن هبوط الغواصة إلى هذا العمق ربما أحدث بها تصدعات.

وأضاف "وجدنا حطاما يطفو حول آخر موقع للغواصة".

وأرسل مسؤولو الإنقاذ ما يزيد على 12 طائرة هليكوبتر وسفن بحث إلى المنطقة التي انقطع فيها الاتصال، وتقدم الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة وماليزيا والهند المساعدة.

وقال يودو إن الغواصة كان بداخلها من الهواء ما يكفي حتى فجر اليوم السبت تقريبا في حالة أنها فقدت طاقتها، لكن يمكن أن تمتد الفترة لخمسة أيام إذا احتفظت بالكهرباء.

ومن بين من كانوا على متنها قائد سلاح الغواصات في الجيش الإندونيسي هاري سيتياوان.