شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1072 إصابة بكورونا و 858 حالة تعافي جديدة. والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1072) حالة مؤكدة وتعافي(858) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9847) حالة منها (1224) حالة حرجة. وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (411263) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (394529) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6887) حالة ، كما تم إجراء (58733) فحصاً مخبرياً. ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.