الجنابي يطالب بإنصاف سكان ناحية الوحدة: كفى انحيازا للظالمين

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب زياد الجنابي، اليوم السبت، الجهات التنفيذية ووزيري الكهرباء والداخلية والجهات الرسمية ذات العلاقة بفتح تحقيق فورق لما يجري في ناحية الوحدة، بالعاصمة بغداد.

وقال الجنابي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "يطالب الجهات الرسمية ذات العلاقة ووزير الكهرباء وكافة الجهات التنفيذية الحكومية بفتح تحقيق فوري لما يجري في ناحية الوحدة والسبب الرئيسي في إهمال الواقع الخدمي للطاقة الكهربائية خصوصا وانها تمتلك محطة كهرباء تغذي المشروع الاستثماري مستفيدة من كل مقدرات المنطقة من أيدي عاملة ومصادر تشغيلية اخرى دون أن يلتفت أحد لتغذية هذه المنطقة بالطاقة الكهربائية".



ودعا، وزير الداخلية إلى "الوقوف على ما تم أمس من التسبب باستشهاد احد شباب القضاء، كما أدعو الأهالي الى الركون والتهدئة لحين الوصول الى حل ينصف الناحية وأهلها خصوصا بعد أن فقدنا يوم أمس روحا طاهرة في مقتبل العمر لأحد ابنائنا الشباب الذين خرجوا للمطالبة بأقل واجب على الحكومة تقديمه وهو توفير الخدمة الكهربائية وخصولاسيماصا إننا على مقتبل موسم الصيف القائض".

