انت الان تتابع خبر الصحة تمنح موافقتها لمختبرات أهلية 'محدودة' لإجراء فحوصات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، منح موافقتها لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات الـ PCR الخاصة بجائحة كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء فحوصات PCR الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم".
وأضاف، أن "الموافقة تمت مؤخراً ووفقا لضوابط صارمة ومتابعة دقيقة ومباشرة من دائرة التفتيش ودائرة الأمور الفنية وكل الجهات المعنية".
وأضاف، أن "الموافقة تمت مؤخراً ووفقا لضوابط صارمة ومتابعة دقيقة ومباشرة من دائرة التفتيش ودائرة الأمور الفنية وكل الجهات المعنية".