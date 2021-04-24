هيئة الحشد توضح حقيقة افتتاح 'جامعة الحشد الشعبي'

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً غير دقيقة بشأن إنشاء جامعة الحشد الشعبي وعن كونها ستستقبل الطلبة الراغبين بالدراسة".

وأشارت إلى أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة، إذ لا توجد جامعة للحشد الشعبي وإنما هو مشروع مطروح لم تكتمل إجراءاته حتى الآن".

