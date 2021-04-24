الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بشأن أحداث الوحدة

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بفتح تحقيق بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في حي الوحدة بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه القيادات الأمنية بفتح تحقيقٍ بشأن الأحداث التي حصلت ضمن حي الوحدة والتي راح ضحيتها متظاهر وإصابة عدد من الأشخاص بينهم عناصر امن".



وكان مصدر أمني، قد أفاد اليوم السبت، لـ الخليج 365، بان "إحدى عجلات القوات الأمنية دهست متظاهراً في حي الوحدة صباح اليوم، وأودت بحياته"، مؤكدا اصابة تسعة آخرين إصابات متباينة، بينهم اثنان من القوات الأمنية".

