شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل اكثر من 346 الف اصابة بكورونا ووفاة 2624 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت الهند ، اليوم، عن تسجيل 346786 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي المصابين إلى 16,5 مليونا.



وذكرت وزارة الصحة و رعاية الاسرة الهندية في بيان لها، انها سجلت 2624 وفاة مايرفع حصيلة الوفيات الإجمالية الرسمية إلى قرابة 190 ألفاً منذ بدء تفشي الوباء.

وأصبحت الهند ثاني أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.