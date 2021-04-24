شكرا لقرائتكم فيروس كورونا كورونا يقرب بين الهند وباكستان.. إسلام آباد تتضامن مع نيودلهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت باكستان عن تضامنها مع الهند في معركتها مع موجة كورونا "الخطرة" التي تواجهها وتسببت في أعداد قياسية من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا مؤخرا، ودعت باكستان للتصدي لهذه الجائحة التي تواجه الإنسانية معا.

وجاء في تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "أود أن أعبر عن تضامننا مع الشعب الهندي وهو يتصدى لموجة خطرة من فيروس كوفيد-19، دعواتنا من أجل الشفاء العاجل لكل أولئك الذين يعانون من الوباء في منطقة والعالم، يجب أن نكافح هذا التحدي العالمي الذي يواجه الإنسانية معا".

من باكستان

من جانبه، قدم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، تعازيه للأسر الهندية المتضررة جراء فيروس كورونا، وغرد قائلا: "نعرب عن دعمنا لشعب الهند في ظل الموجة الحالية من إصابات فيروس كوفيد -19 التي ضربت منطقتنا بشدة، بالنيابة عن شعب باكستان، أتقدم بأحر التعازي للأسر المتضررة في الهند".

وأضاف قريشي في تغريدة ثانية، أن بلاده تعمل مع دول منظمة جنوب آسيا "سارك" للتصدي لجائحة كورونا، وجاء في تغريدته: "إن فيروس كوفيد – 19 هو تذكير آخر بأن القضايا الإنسانية تتطلب ردودا تتجاوز الاعتبارات السياسية، باكستان تواصل العمل مع دول منظمة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لتعزيز التعاون للتصدي لهذا الوباء".

كما تصدر هاشتاغ "باكستان تقف مع الهند" Pakistanstandwithindia قائمة الموضوعات الأكثر مناقشة على منصة " تويتر"، حيث عبّر مغردون عن مشاعرهم الإنسانية وتضامنهم ودعواتهم مع ضحايا جائحة كورونا في الهند، بينما دعا البعض الحكومة الهندية لتغيير سياستها تجاه الشعب الكشميري.