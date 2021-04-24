شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات دامية غربي مأرب والحوثيون يفشلون في التقدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365”:

تتواصل المواجهات الدامية غرب محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، بين قوات الجيش الوطني اليمني المسنودة بطيران التحالف ضد ميليشيات الحوثي. وتطابقت مصادر عديدة، منها عسكرية وأخرى محلية، في تأكيد دموية المواجهات، التي استطاع خلالها الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف في إحباط هجمات الميليشيات وتدمير تعزيزاتها في الجبهة الغربية بمأرب.

وطبقاً لمصادر عسكریة فإن مواجهات تركزت في جبهة المشجح، حيث تمكنت قوات الجیش والمقاومة الشعبیة من إفشال أكثر من عشرة أنساق حوثیة، الجمعة، وألحقت بالميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشارت مصادر محلية إلى أن طیران التحالف العربي شن، الجمعة، ضربات جویة مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات ميلیشیات الحوثي على طول الجبهة الغربية والجنوبية لمأرب، وخاصة في المشجح ومراد، جنوب مأرب، بالتزامن مع مواجهات اندلعت يوم الخميس، عقب هجوم للجيش الوطني في جبل مراد.

وسعت الميليشيات الحوثية لاستعادة المواقع التي كانت قوات الشرعية قد سيطرت عليها خلال الأيام الماضية، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم، رغم أن تلك المحاولات، استمر بعضها لأكثر من 48 ساعة متواصلة، وخاصة على جبهتي الكسارة والمشجح القريبتين من مدينة مأرب، المركز الإداري للمحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وكان الجيش قد شن، مطلع الأسبوع المنصرم، هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات في جبهتي المشجح والكسارة، وتمكن خلاله من السيطرة على سلسلة جبال العلم الاستراتيجية قبل أن تلتحم قواته، فجر الاثنين الماضي، في الجبهتين.