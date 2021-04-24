شكرا لقرائتكم خبر عن توتر مستمر بغزة والقدس ودعوات دولية لـ«ضبط النفس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستمر التوتر في مدينة القدس غداة صدامات عنيفة شهدتها البلدة القديمة ليلاً بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية جرح خلالها أكثر من مئة فلسطيني وعشرين جندياً إسرائيلياً، بالتزامن مع «أسوأ جولة تصعيد» بين إسرائيل وقطاع غزة منذ فترة طويلة، في وقت دعت فيه بيانات دولية إلى وقف التوتر وضبط النفس.

وبدأ التصعيد بمسيرة نظّمها يهود متشدّدون في القدس الغربية أطلقوا خلالها هتافات معادية للعرب. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق إنه سجل 105 إصابات خلال الاشتباكات بينهم 22 وصفت حالتهم بالمتوسطة ونقلوا إلى المستشفيات، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 50 فلسطينياً خلال الأحداث، مشيرة إلى إصابة 20 شرطيا بجروح طفيفة.

في وقت لاحق من ليل الجمعة السبت، أطلق 36 صاروخاً من قطاع غزة، على إسرائيل وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. واعترضت منظومة القبة الحديدية ستة صواريخ، بينما سقطت أخرى في مواقع خالية من السكان. ورداً على إطلاق الصواريخ، قصفت إسرائيل بالدبابات مواقع في غزة، ثم نفذت غارات جوية على القطاع.

وبعد مواجهات القدس وأحداث غزة، دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس، ونقلت «رويترز» عن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، قوله: «إن المنظمة الدولية تعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الموقف».

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق» إزاء الاشتباكات الأكثر حدة منذ سنوات، داعياً الجميع في بيان، إلى رفض التحريض والعنف وضبط النفس. ولفت الاتحاد في بيان، إلى أن «هذه الأحداث الأخيرة تأتي بعد عدة ليالٍ من التوتر والعنف في القدس، وكذلك في يافا في وقت سابق من هذا الأسبوع»، داعياً إلى «الهدوء والتخفيف الفوري للتوترات وضبط النفس وإلى المسؤولية التي يجب أن يبديها الجميع، ولا سيما من قبل قادة المجتمع والمسؤولين، في هذا الوقت الحساس». وجاء في البيان: «يتعين على الجميع رفض التحريض والعنف».