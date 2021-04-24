18 فائزاً في الأسبوع الأول لمهرجان رمضان الشارقة

الشارقة: ”الخليج 365”

يواصل «مهرجان رمضان الشارقة 2021» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دورته الـ 31، تقديم أفضل التجارب والعروض المميزة في عالم التجزئة في كافة أرجاء الإمارة، حيث يتيح المهرجان فرص الفوز أمام المتسوقين، من خلال العديد من السحوبات والعروض المميزة، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الجوائز وصولا إلى يوم السحب الكبير الذي سيقام ثالث أيام عيد الفطر السعيد في الزاهية سيتي سنتر على سيارتين فاخرتين نوع BMW، وقسائم مشتريات وهواتف متحركة.

وتحقيقاً للشعار الذي رفعه المهرجان هذا العام «رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم»، فقد رسم «رمضان الشارقة 2021» مساء يوم الخميس خلال الحفل الأول لانطلاق السحوبات الأسبوعية للمهرجان الذي أقيم في مركز «ميجا مول الشارقة» البسمة على وجوه 18 فائزاً من المتسوقين في المركز بتقديم قسائم مشتريات تراوحت قيمتها بين 2500 و5000 درهم، وبلغ مجموعها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى ثلاثة فائزين بهواتف متحركة، إلى جانب تمتعهم بالعديد من التجارب الاستثنائية بما فيها التخفيضات الكبرى، ومجموعة من العروض الترفيهية المدهشة، والأنشطة التسويقية المبتكرة وسط أجواء احتفالية بهيجة.

رسم الابتسامة

وهنأ جمال سعيد بوزنجال منسق عام المهرجان، كافة الفائزين متمنياً الفوز للجميع في الأسابيع المقبلة حيث تنتظرهم مفاجآت عديدة من الجوائز الوفيرة التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على رسم الابتسامة على وجوه زوار مهرجان رمضان الشارقة من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمتجددة التي تنظمها الغرفة، التي تبعث البهجة والسرور في نفوس سكان وزائري الإمارة، معتبراً أن الجوائز التي خصصتها الغرفة خلال المهرجان هي تتويج للأجواء الاحتفالية التي تسود مختلف مناطق ومدن الإمارة احتفاء بالشهر الفضيل.

وأشار بوزنجال إلى أن توسيع نطاق الجوائز التي قدمتها الغرفة هذا العام ساهم بشكل كبير في زيادة عدد المتسوقين وزوار الإمارة ولوحظ ذلك خلال أول عملية سحب جرت في مركز ميجا مول الشارقة والذي شهد حضور عدد كبير من المتسوقين الذين ترقبوا الإعلان عن نتائج السحوبات التي ينتظرها رواد المهرجان الذي يقدم الكثير من عروض وخصومات التسوق، وأيضاً العديد من السحوبات لربح جوائز قيمة فضلاً عن الفعاليات الترويجية والترفيهية التي تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية.

مواعيد وأماكن السحوبات

من جانبها دعت هنا السويدي مساعد المنسق العام للمهرجان الجمهور الكريم إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد للمهرجان، للتعرف إلى أسماء الفائزين بالسحوبات والاطلاع على أماكن مواعيد السحوبات الكبرى التي ستقام نهاية كل أسبوع في واحد من مراكز التسوق على مستوى الإمارة، إلى جانب متابعة أحدث الأخبار والعروض الحصرية، مشيرة إلى أن المهرجان يحفل بحزمة وفيرة من المفاجآت، وسحوبات على عدد كبير من الجوائز القيّمة، من بينها ثلاث سيارات فاخرة من الغرفة وسيارات من مراكز التسوق ونصف كيلو ذهب 21 قيراطاً، كأحد عناصر الجذب للمهرجان لتعزيز مكانته كأبرز الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة خلال الشهر الكريم.