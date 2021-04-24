«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» أفضل بيئة عمل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل لعام 2021 وذلك بعد عملية تقييم مستقلة تمت من قبل مؤسسة «غريت بليس تو وورك» التي استندت إلى مجموعة من المحاور والمقاييس المتعلقة بالسعادة الوظيفية من خلال استقصاء رأي منفذ لجميع الموظفين بمختلف الفئات الوظيفية في المؤسسة، بالإضافة إلى عملية التدقيق والمراجعة على أفضل الممارسات المنفذة في هذا المجال.

ويؤكد الحصول على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل على أهمية تعزيز السعادة الوظيفية، وتقوية الثقافة والقيم المؤسسية، حيث نالت المؤسسة نسبة 90% وفق مؤشر الثقة، وبذلك تعتبر أول مؤسسة داعمة للمشاريع تحصل على اعتماد «أفضل بيئة عمل» عالمياً.

والجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حصلت على جائزة أسعد مكان عمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين، وأفضل برنامج للاستدامة البيئية في أماكن العمل في القطاع الحكومي خلال عام 2020 من قبل برنامج السعادة في أماكن العمل، بالإضافة إلى ىتطبيق المؤسسة العديد من الممارسات المتميزة في مجال سعادة الموظفين، منها وسام المدير التنفيذي للتميز لتكريم وتقدير الموظفين بمختلف الفئات، والتدريب التخصصي، والتوجيه والإرشاد الوظيفي، وتعزيز منظومة الثقافة التنظيمية وغيرها من الممارسات الإدارية المتميزة. وتعمل المؤسسة على تحقيق التوجهات الحكومية لجعل إمارة دبي المدينة الأسعد في العالم.

وتسلم عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشهادة من إبراهيم المغربل، مدير عام «غريت بليس تو ورك» في الإمارات والكويت وعُمان وقطر.