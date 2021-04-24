شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتطوير «مجمع بلوك 7 للابتكار» في «أيكاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أبرمت الشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب» اتفاقية مساطحة مع شركة «بلوك 7 للاستثمار»، وشركة «سيربا دايناميك» القابضة المحدودة الماليزية، تنص على تطوير «مجمع بلوك 7 للابتكار» في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد)، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال تشييد المشروع في الربع الثاني من عام 2021.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في المقر الرئيسي لـ«زونزكورب»، بحضور عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة ـ موانئ أبوظبي، حيث وقع الاتفاقية محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «زونزكورب»، والدكتور آي آر محمد عبد الكريم بن عبدالله، من شركة «بلوك 7 للاستثمار».

ويلبي مشروع مجمع بلوك 7 للابتكار، احتياجات قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، وعلوم الحاسوب، والروبوتات، والتنقية، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة المستدامة، كما يوفر المشروع حاضنة مخصصة للابتكار والتطوير العلمي في المجال الصناعي، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة والربط بين أماكن العمل الذكية، تستفيد جميعها من مزايا المنظومة المتكاملة في «زونزكورب» التي توفر منصة مثالية للشركات الناشئة العاملة في مجال صناعات التكنولوجيا المتقدمة.

ويضم مجمع «بلوك 7 للابتكار» الممتد على مساحة 820,000 متر مربع، عدداً من المنشآت العاملة في الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وتكنولوجيا الصناعات المتقدمة، وتقنية المعلومات، ومجمعات المكاتب الذكية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومرافق تجارية وترفيهية.

وأكّد عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة ـ موانئ أبوظبي، حرص موانئ أبوظبي على تبني الاستراتيجيات الرئيسية التي حدّدتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والرامية إلى تعزيز الاقتصاد المستدام المستند إلى الابتكار، مشيراً إلى أن ترسيخ أسلوب الحياة الذكية الذي يطمح مجمع «بلوك 7 للابتكار» إلى تحقيقه، سيدعم إمكانات إمارة أبوظبي في القطاع الصناعي، ويفتح آفاقاً واسعة لأجيال المستقبل تشجعهم على العمل في مجال الابتكار الذي يعد من أكثر المجالات حيوية في العالم.

وذكر محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «زونزكورب» أن التعاون مع «بلوك 7 للاستثمار» يتماشى مع استراتيجية «زونزكورب» لتبنّي الابتكار وتوفير البيئة الداعمة للشركات العاملة في مناطقها، مشيراً إلى أن المشروع يقدم مثالاً يُحتذى في توظيف التعلّم والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في دعم الصناعة، بما يلبي الاحتياجات المستقبلية.

وقال الدكتور آي آر محمد عبد الكريم بن عبدالله، من شركة «سيربا دايناميك العالمية المحدودة، وشركة «بلوك 7 للاستثمار»: «نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيشكل حافزاً للتنمية المستدامة في أبوظبي، وأنه سيلبي الطلب من مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى، والولايات المتحدة والصين والدول الإفريقية، كما سيحقق تطلعات إمارة أبوظبي لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الصناعات المتقدمة وتسجيل براءات الاختراع والابتكار».

