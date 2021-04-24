رئيس ريال مدريد يفجر مفاجأة بشأن "السوبر الانفصالي"

مدريد - رويترز

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إنه لا يمكن للفرق 12 الموقعة على إعلان إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم الانسحاب من البطولة، لأن عقد البطولة ملزم، ووعد بعودة الدوري المثير للجدل من جديد في وقت لاحق.

وكان بيريز أحد الشخصيات المحورية في إطلاق المشروع يوم الأحد الماضي قبل أن تنهار الخطة في غضون أيام عقب انسحاب جميع الأندية الإنجليزية الستة المشاركة، ثم انسحاب فرق أخرى بعد ذلك، في حين لم ينسحب برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس من الخطة حتى الآن.

ونقلت صحيفة إس الرياضية الإسبانية عن بيريز قوله السبت: "لا داعي لشرح معنى العقد الملزم، لكن لا يحق لهذه الأندية الانسحاب. بعض هذه الأندية وبسبب الضغوط، أعلنت انسحابها، لكن هذا المشروع، أو مشروع آخر مشابه جداً، سيمضي قدماً، وكُلّي أملٌ أن يحدث هذا قريباً جداً".

وتلقى المشروع الجديد ضربة جديدة يوم الجمعة عندما أعلن بنك جي.بي مورجان الذي قدم 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) لتمويل المشروع عن أسفه لدعم الأندية التي أعلنت إطلاق الدوري، وقال ممثل للبنك: "بالتأكيد أخطأنا في الحكم على رد الفعل على الخطة".

لكن بيريز يؤكد أن البنك مستمر في دعم الخطة، وقال بيريز أيضاً: "ليس صحيحاً أنه انسحب، بل تراجع لبعض الوقت للتفكير مثل الأندية الـ12. إذا تعين علينا إجراء تغييرات، فسنفعل، لكن دوري السوبر هو أفضل مشروع توصلنا إليه".

وأضاف أن "الشراكة لا تزال مستمرة، وكذلك الأعضاء في دوري السوبر. الذي حدث هو الابتعاد لبضعة أسابيع للتفكير في ضوء الغضب الذي صدر عن بعض الناس الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم".

وأكد بيريز الحاجة إلى بطولة جديدة لمساعدة الأندية على تعويض خسائرها المالية بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19، قائلاً إن الأندية المؤسسة بلغت خسائرها الإجمالية في العام الماضي 650 مليون يورو، ويتوقع أن تصل خسائرها هذا العام إلى 2.5 مليار يورو.

وأشار بيريز إلى أنه غير مقتنع بخطة إصلاح دوري أبطال أوروبا التي يهدف الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من خلالها إلى توسيع البطولة لتشمل 36 فريقاً بداية من 2024.

وأوضح بيريز أن "دوري السوبر هو أفضل مشروع ممكن لمساعدة كرة القدم على الخروج من الأزمة. تضررت كرة القدم بصورة خطيرة، وعلينا التأقلم مع هذه الحقبة التي نمر بها. أعتقد أن إصلاح دوري الأبطال ليس الحل الأفضل، كما أنه لا يمكننا الانتظار حتى 2024".