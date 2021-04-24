شكرا لقرائتكم خبر عن هيام الطباخ نائبة التنسيقية تطالب بضبط سير المركبات فى شوارع كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات بضبط السير لكل من المركبات والتكاتك خاصة في مدخل دسوق، مضيفة :"لا يخفي علي أحد ما تعانيه المدينة من عدم انضباط في الشوارع والازدحام هذه الفترة، هذا الذي وصل لنا في شكواكم عبر الوسائل المختلفة وأن تسليط الضوء بمكاتباتنا ودورنا النيابي هو حق أصيل لأهلنا علينا".

ولفتت هيام الطباخ إلى أن المحافظ أبدى اهتماما شخصيا بهذا الأمر، مطالبة بإضافة عربتان مكيفتان في قطار دسوق إسكندرية وأيضا استحداث قطار مراكز فقط من مطوبس فوه دسوق .

وكانت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالبت من قبل بإعادة تأهيل محطة مياه الشرب بدسوق القديمة فى كفر الشيخ، مما يضمن عدم انقطاع المياه نهائياً عن دسوق وقراها، وبمضخة لرفع المياه لمنطقة حى أحمد ربيع لارتفاع منسوب المنطقة عن باقى المدينة.

وعقدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة موسعة من قبل مع أهالى "فم الصعيد بالكشلة" بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأجرت جولة ميدانية للتعرف على المشكلات التى عرضها الأهالى على أرض الواقع.

وتقدمت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمن مشكلة أهالى فم الصعيد الكشلة بدسوق ومطالبهم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالمنطقة وإدراج المشروع فى خطة الهيئة، وعرضت على المحافظ مجموعة من المشكلات بالمدينة، وتعهدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مجلس المدينة بالبدء فى حل مشكلة فم الصعيدى فورا.