شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط الاشتراك بالخدمات الترفيهية بشركات المحمول على طاولة "اتصالات النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع، لمناقشة 6 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس بشأن تطوير مكاتب البريد، وضعف خدمات الإنترنت، فضلا عن المطالبة بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير للاشتراك فى الخدمات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية.

وخصصت اللجنة اجتماعها يوم الاحد لنظر طلبات الإحاطة الخاصة بتطوير البريد، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين بشأن شراء أهالى المنية - مركز الخانكة - محافظة القليوبية قطعة أرض مساحتها 46 مترا وتم تخصيصها لصالح مكتب البريد، وكذا طلب النائب عصام دياب بشأن ضرورة فتح مكتب بريد بقرية الحجاز التابعة لمركز الإسماعيلية.

وحسب جدول أعمالها ليوم الاثنين، فمن المتوقع أن تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائية هند رشاد بشأن ضعف خدمات الإنترنت فى عدد كبير من المناطق الريفية والكفور والنجوع بقرى الصعيد وقرى شمال الجيزة، وأيضا بشأن سوء خمة الإنترنت المنزلى بسبب تهالك كابلات الإنترنت على مستوى الجمهورية، فضلا عن مناقشة طلب النائب أحمد على إبراهيم بشأن حرمان العديد من المناطق بحى المرج محافظة القاهرة من توفير خدمة الخطوط الأرضية للتليفونات.

وأخيرا تنظر لجنة الاتصالات يوم الثلاثاء القادم، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب يوسف الشاذلى بشأن ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير للاشتراك فى الخدمات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية والنائب النائب محمد عبد الرحمن راضى بشأن ضعف الشبكات بنطاق حى شبرا خاصة فى شارع الترعة البولاقية.