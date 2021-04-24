شعراوي: 7 مليارات جنيه تكلفة المشروعات المخططة للتنفيذ بمركزي الصف وأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المقر الإداري للشعبة الهندسية والشركات العاملة بمشروع حياة كريمة بمدينة أطفيح وذلك في إطار جولة الوزير شعراوي اليوم لمحافظة الجيزة لتفقد المشروعات الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركزي أطفيح والصف.

واستمع شعراوي وراشد إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروعات حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها للنهوض بشكل متكامل بجميع الخدمات التنموية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن برنامج تطوير القرى في المرحلة الحالية بمحافظة الجيزة يستهدف مركزين وهما مركز الصف ومركز أطفيح، ويضم المركزين 11 وحدة محلية قروية، و42 قرية رئيسية، و90 تابعا، ويستفيد من المبادرة حوالي مليون مواطن بالمركزين.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن التكلفة التقديرية للمشروعات المخططة والتي سيتم تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه، مضيفاً أن المشروعات المخططة بالمركزين تغطي كافة قطاعات التنمية (صرف صحي – مياه شرب - غاز طبيعي – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كباري – إنشاء مجمعات الخدمات).

وأوضح أنه بدأ بالفعل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمركزين وجاري العمل وتم إسناد 14 مشروع صرف صحي فضلا عن مشروع لتوسعة محطة مياه شرب قائمة كما تم الانتهاء من تحديد الأماكن المطلوبة لإقامة 11 مجمع خدمات بالمركزين وتم معاينتها وثبت صلاحيتها فنيا وجاري التجهيز للتنفيذ، مضيفاً أنه تم الانتهاء من حصر كافة المباني الخدمية والحكومية بنطاق المركزين، حيث إن هناك 455 مبنى خدميا في قرى المركزين ما بين مباني خدمات إدارية وزراعية وتعليمية وصحية وشبابية بإجمالي مساحات حوالي 529 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى تساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتي تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها في تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، ودعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالتعاون القائم بين المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأجهزة وزارة الإسكان وباقي الجهات المعنية الأخرى بالانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بإعداد تقرير شهري حول كافة المستجدات التنفيذية للمشروعات في كافة المحافظات.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن المحافظة تقدم كل التسهيلات وتذلل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير في القرى المستهدفة لن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها، بل ستشمل كافة مناحي التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية بما يؤدي إلى خلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل لقاطني تلك القرى.

ومن المقرر أن تستهدف أعمال التطوير في مختلف المجالات والتي ستشمل على إنشاء 2015 منزلا لتوفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية والنهوض بالبنية التحتية من خلال تدعيم القرى المحرومة بمياه الشرب والصرف الصحي حيث يتم العمل على تجديد وتمديد خطوط مياه للشرب بطول 45 كم بقطاع مياه الشرب إلى جانب أنه من المقرر إنشاء 8 محطات صرف صحي وتمديد شبكات بطول 70 كم وتجديد شبكات بطول 45 كم وتنفيذ 44 وصلة منزلية وتمديد شبكات الغاز الطبيعي بطول 82 كم، بالإضافة إلى إنشاء وتجديد 16 وحدة صحية للنهوض والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك في مجال التعليم سيتم إنشاء 2 مدرسة بجانب رفع كفاءة 4 مدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقليل الكثافات داخل الفصول، كما سيتم إنشاء 9 مراكز شباب بالإضافة لرفع كفاءة 11 مركز شباب وإحلال وتجديد موقف أطفيح العمومي وتجديد طرق داخلية وخارجية بطول حوالي 90 كم.

وفي قطاع الكهرباء من المقرر أن يتم تطوير وتجديد شبكات الكهرباء من خلال إنشاء 82 محول كابلات جهد متوسط بطول 112 كم وكابلات جهد منخفض بطول 18 كم، و8160 عامود كهرباء جهد منخفض و129 عامود جهد متوسط بجانب تجديد شبكات الاتصالات بالكامل.