شديد الحرارة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غدا الأحد، حيث يوجد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، السبت، أن الطقس نهارا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة، على أن الظواهر الجوية الأبرز هي: نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: تسجل درجات الحرارة على القاهرة 36-19، والإسكندرية 31-17، ومطروح 24-15، وأسيوط 38-22.​