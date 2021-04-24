"العصير طعمه حلو".. حبس شقيقين قتلا شاباً في مقهى بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس شقيقان يعملان في مقهى ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة الوراق، بسبب الخلاف على طعم مشروب، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث .

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل .

كشفت التحريات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين يعملان في مقهى وأحد رواد المقهى بسبب سوء جودة مشروب تم تقديمه له حيث قال لهما المجني عليه "العصير طعمه وحش".

تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الشقيقان على الطرف الثاني بسلاح أبيض فأردياه قتيلا في الحال.