"تكية مصر".. قصة مبادرة لمساعدة الأكثر احتياجًا في جنوب سيناء - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أزمة كبيرة تسبب فيها تراجع القطاع السياحي، الذي كان يعد مصدر الدخل الأول لسكان مدينة سانت كاترين، ما دفع مسؤولي المدينة إلى تدشين مبادرة لمساعدة الأكثر احتياجًا، على مدار العام، من خلال توفير وجبات متكاملة يوميًا تحت شعار "تكية مصر".

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى إطلاق مبادرة "تكية مصر" منذ 3 أشهر، بدعم من النادي الاجتماعي، بهدف توزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المدينة، إضافة إلى عابري السبيل.

أوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم السبت، أنه يجري من خلال المبادرة توزيع من 300 إلى 400 وجبة يوميًا مجانًا، وتتضمن دجاج أو لحم، وأرز وخضروات، ويراعى عند طهي هذه الوجبات أن تتناسب مع طبيعة المواطنين، والمناخ الذين يعيشون فيه، ويجري توزيع الوجبات عن طريق سيارات تابعة لمجلس المدينة لمنازل المواطنين، ومناطق عمل العمالة غير المنتظمة.

وأكد أنه جرى تخصيص مكان للمطبخ، وتجهيزه بكافة أدوات الطهي، ويجري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، سواء عند إعداد الطعام أو عند تسليمه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة مستمرة على مدار العام، وليس خلال شهر رمضان فقط.