الداخلية X أسبوع.. ضبط 1955 قضية آثار و366 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (562) متهم، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 18 قطعة سلاح أبيض).

كما أسفرت الجهود عن مصرع عنصر وضبط 366 عنصر إجرامي شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – السويس- الدقهلية – الشرقية – الغربية – سوهاج – المنوفية – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا – دمياط – القليوبية – البحيرة – الفيوم – الإسماعيلية – بنى سويف - أسوان) ، وبحوزتهم (158 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها " مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه"، وضبط 1955 قضية ومخالفة متنوعة ، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.