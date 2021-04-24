ماذا قالت «سيدة الرزق الحلال» لـ«الاتحاد»؟

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

بشالها الأسود وفي نهار شهر رمضان المبارك، لم تكن تتخيل الحاجة رضا في ظل تفكيرها في كيفية العودة لمنزلها لإطعام أبنائها واختيارها الترجل بدلاً من ركوب المواصلات بسبب نقص المال، أن تفتح لها طاقة القدر، دقائق معدودة عبر برنامج يبث عبر اليوتيوب وأصبحت أشهر سيدة في مصر، أو كما أطلق عليهم «سيدة الرزق الحلال».

ظهرت الحاجة رضا من خلال فيديو بثه مذيع الشارع المعروف أحمد رأفت، وهي تجيب على سؤال، فتكسب نحو 3 آلاف جنيه مصري (نحو 800 درهم)، فترد عليه بكل تلقائية:«هو الفلوس دي حلال يابني.. أنا مشقتش فيها (لم أتعب للحصول عليها)»، وما إن انتشر الفيديو، حتى بحث عنها كافة المصريون للتعرف عليها وأسرتها ومحاولة مساعدتها على جعل حياتها أفضل.

تكشف الحاجة رضا عن أنها تعمل في صناعة الفطير المشلتت فتغدو صباحاً للوقوف في أماكن تجمع المواصلات أو حتى الذهاب للمنازل، يحدث هذا على مدار اليوم منذ وفاة زوجها مريضاً، محاولة لتربية أبنائها بالرزق الحلال، ومع كل التعب الذي عانت منه، لم تطلب من أحد غير رزقها أو مساعدته بغير حق.

6 أبناء تربيهم الحاجة رضا، حسب حديثها لـ«الاتحاد»، ومع ذلك تأمل لهم الخير أكثر منها، 30 عاماً من العمل ورعاية للزوج قبل وفاته ومن ثم استكمال الرسالة مع الأبناء، حيث تأمل أن تحقق أمنيتها الأكبر في حج بيت الله الحرم في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات للمساعدة، لكنها شكرت الجميع وفضلت الاستمرار في حصولها على الرزق بنفس الطريقة.

لم تتخيل أو ترى الحاجة رضا لقطات البرنامج التي تم بثها لها، حيث حصلت على المال في وقتها ورحلت سريعاً لأبنائها، خاصة أنها كانت تحتاج جنيهين فقط للعودة له فكرم الله بهذه الأموال، ومن ثم شعرت بأنه رزق رمضان ورزق الأبناء في يوم كان شاقاً ومليئاً بالتعب، شعرت أن رعاية الله تحيطنا في كل الأوقات.