1139 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في فلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 13 وفاة و1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 438 مريضاً. وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 169.960 بينهم 43.533 تلقوا الجرعتين من اللقاح.