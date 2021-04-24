ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

توفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، والذي كان حديث مواقع التوصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية.

وذكرت مصادر محلية في مصر إن الطيار أشرف أبو اليسر تعرض لوعكة صحية توفى على إثرها داخل غرفة العناية المركزة، بعد أيام قليلة من حصوله على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به من الفنان المصري محمد رمضان.

وفي وقت سابق، ألزمت المحكمة الاقتصادية المصرية الفنان محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 مليون جنيه، للطيار أشرف أبو اليسر الذي تعرض لأضرار مادية وأدبية، بسبب صورة نشرها الفنان المصري تجمعه مع الكابتن أبو اليسر في غرفة قيادة الطائرة التي تملكها هيئة الطيران المدني المصرية.

وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان

ووقعت هيئة الطيران المدني المصرية في أكتوبر من عام 2019 عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

وكان الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار أشرف أبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار" حسب ما ذكرت الدعوى المقامة ضد الفنان، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له وفصله عن عمله.

وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان





وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابت طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.