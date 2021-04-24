تقرير يكشف عن قمع أردوغان بحق المعارضة

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

تلقى البرلمان التركي 10 طلبات لرفع الحصانة بحق معارضين، أبرزهم زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وأوضحت الصحيفة أن طلبات رفع الحصانة طالت 8 من نواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، واثنين من نواب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ومن نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين شملهم الطلب المقدم إلى رئيس البرلمان التركي مصطفى شن طوب، لرفع الحصانة عنهم رئيس الحزب كمال قليجدار أوغلو، ونوابه أوغوز قان صالجي، ومحرم أركك، ويونس إمرة، وولي آغ بابا، وفتحي أتشكلى، وفتحي أوزتراق، وأحمد طونجاي أوزقان.

أما نواب حزب الشعوب الديمقراطي المطلوب رفع الحصانة عنهم فهم عائشة أقار باشاران، وكمال بولبول.

ولم تشر الصحيفة إلى حيثيات رفع الحصانة عن النواب المذكورين، غير أن الرأي العام التركي دأب على مثل هذه القرارات التي يسعى من خلالها النظام الحاكم للتضييق على المعارضة لا سيما بعد أن ارتفعت أسهمها مؤخرًا لدى الشارع