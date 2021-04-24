كإجراء لمنع تهريب المخدرات.. الرياض توقف استيراد الخضروات والفواكه من لبنان

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، منع دخول الخضروات والفواكه المستوردة من لبنان، أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة تهريب المخدرات.



وأكد عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال لرويترز، أن الحظر السعودي خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا.

وقال، "الأمر خطير جدا خصوصا إذا ما انعكس سلبا على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الجمعة، إنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار الحظر. مضيفة في بيان "على السلطات اللبنانية العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب لمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".

وقال اللواء محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الجمعة، إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي.

وأضاف الوزير لرويترز، إن الأمن اللبناني "يبذل جهودا جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان، لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها".

ودعا فهمي إلى "مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم قوله، إن الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي تمكنت من "إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر 5.3 مليون حبة، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة رمان".

وقال مسؤول كبير في وزارة الزراعة اللبنانية، إنه ليس هناك أي وثيقة تثبت أن تلك الشحنة لبنانية.

وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020.