إندونيسيا تعلن غرق الغواصة المفقودة

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أعلنت إندونيسيا، السبت، غرق غواصة مفقودة قبالة جزيرة بالي لتسدل بذلك الستار على سيناريوهات مختلفة رافقت عمليات البحث لأيام.



وأكد المتحدث باسم البحرية الإندونيسية يودو مارغونو أن الغواصة المفقودة وعلى متنها 53 شخصا، "غرقت".

وقال مارغونو، في مؤتمر صحفي: "استنادا إلى العناصر التي نعتقد أنها جاءت من (الغواصة) كري نانغالا، قمنا بتغيير وضع الغواصة من مفقودة إلى غارقة".

وأضاف: "عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة"، موضحا أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة.

وتعتقد السلطات الإندونيسية أن الطاقم استنفد احتياطيه من الأكسجين، ما يطرح شكوكا حول إمكانية نجاته.

لكن ورغم التقديرات بنفاد احتياطيات الأكسجين فجر اليوم السبت، فإن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، وإن أقرت بأنها لا تستطيع حاليا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين.

والأربعاء، بدأت السلطات في إندونيسيا جهودًا للبحث عن غواصة مفقودة كانت تشارك في تدريب شمالي جزيرة بالي، لكنها فشلت في إحراز النتائج المتوقعة.

ورجحت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أن الغواصة فُقدت أثناء الإبحار على بعد 96 كيلومترا من ساحل جزيرة بالي في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقال هادي تاجهاجانتو، قائد البحرية الإندونيسية، في تصريحات إعلامية: "لا زلنا نبحث في مياه بالي على بعد 60 ميلا من الساحل عن 53 شخصا"، كانوا على متن الغواصة قبل اختفائها.

وأضاف أن الغواصة اختفت حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للمنطقة، مشيرا إلى أن القوات البحرية نشرت سفنا حربية للبحث عنها.

والغواصة عبارة عن حاوية بحرية ألمانية الصنع بُنيت عام 1978، وتزن حوالي 1.395 طن، وفقا لموقع رئاسة الوزراء الإندونيسي.