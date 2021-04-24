شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص جراء إنهيار جليدى شمالى الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق إنقاذ الجيش الهندي من انتشال 8 جثامين، وإنقاذ 384 شخصًا من انهيار جليدى ناجم عن تحطم كتلة جليدية بالقرب من الحدود الهندية الصينية بولاية "أوتارانتشال" شمالى البلاد.

ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم السبت، عن مسئولين قولهم إن من بين الذين تم انقاذهم، ستة فى حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج اللازم.

أما رئيس وزراء الولاية، تيراث سينج راوات، أجرى اليوم مسحًا جويًا لمنطقة فى "وادى نيتي" حيث تحطمت بها الكتلة الجليدية أمس، كما أشار مسئولون إلى أن المنطقة تشهد سقوطًا لأمطار غزيرة وثلوج خلال الـ 5 أيام الماضية، وأن خطوط الاتصال هناك قد تضررت أيضًا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا أو من يتم إنقاذهم فى ظل حملة البحث والإنقاذ التى يقودها فى الوقت الحالى الجيش الهندى والقوات التابعة للولاية والمعنية بالتعامل مع آثار الكوارث بالمنطقة.