شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى فى هجمات مسلحة بالعاصمة الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما وقٌتل أربعة من أفراد قوات الأمن فى هجمات نفذتها عناصر مسلحة فى مناطق متفرقة من العاصمة كابول.

وأكدت الشرطة - وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - اغتيال موظف حكومى على يد مسلحين مجهولين فى منطقة ريسكفور مساء أمس فى الحادث الأول، موضحة أن التحقيق يجرى لمعرفة الدافع وراء الهجوم.

وأشارت إلى اغتيال محاضر بمعهد التعليم العالى عندما كان فى طريقه إلى الجامعة، ووقع الحادث فى منطقة الشرطة الرابعة فى العاصمة كابول صباح اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة لوسائل الإعلام أن هجوما آخر وقع فى منطقة باجمان بالعاصمة أسفر عن مقتل 4 من أفراد قوات الأمن صباح السبت.