التقارب بين الرياض وطهران.. هذه أجندة زيارة ظريف إلى بغداد

ونقلت الوكالة الروسية عن مصدر، قوله إن "ظريف سيصل بغداد يوم الاثنين المقبل قادما من قطر التي سيزورها يوم غد الأحد"، مشيراً إلى "الوزير الإيرانية سيلتقي في بغداد رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى نظيره فؤاد حسين".وأوضح المصدر، أن "الزيارة ستبحث دور العراق في التقارب بين إيران والسعودية، وبعض التفاصيل عن الاجتماع الثاني بين البلدين المقرر عقده قريبا في بغداد".

وبين، أن "الزيارة لن تكون بعيدة عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في فيينا، وقد تتضمن رسالة من طهران إلى واشنطن بشأن صراعهما داخل العراق".

