انت الان تتابع خبر ايران تمنع دخول المسافرين من الهند بسبب سلالة كورونا الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع ذلك، لم يذكر المسؤولون ما إذا ظهرت أي حالات داخل إيران من هذه السلالة التي جرى اكتشافها لأول مرة في الهند في أواخر مارس/آذار.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي “فيروس كورونا الهندي تهديد جديد نواجهه”.

وأضاف “الفيروس الهندي أكثر خطورة من السلالتين الإنجليزية والبرازيلية”.

وقال روحاني “يجب على جميع الأقاليم الشرقية التأكد من عدم عبور المصابين بالفيروس الحدود إلى داخل البلاد”.

وتتاخم أقاليم إيران الشرقية الحدود مع باكستان وأفغانستان. ويمكن للزوار أيضا السفر إلى إيران عن طريق الخليج.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية عبر وسائل إعلام محلية توقف جميع الرحلات الجوية من وإلى الهند وباكستان اعتبارا من منتصف ليلة غد الأحد.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الصحة سعيد نمكي طلب من وزير الداخلية “وقف النقل المباشر وغير المباشر للمسافرين من الهند”.

وتطبق السلطات منذ أسبوعين إجراءات العزل العام في معظم أنحاء إيران التي تواجه موجة رابعة من الوباء. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مليوني حالة.

وتسجل وزارة الصحة ما يزيد في المتوسط على 20 ألف إصابة يوميا، ولقي ما يقرب من 70 ألفا حتفهم بسبب الوباء.

ولا تزال حملة التطعيم في البلاد تسير بوتيرة بطيئة

